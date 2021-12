Mega Man: il film live-action sulla serie Capcom sarà prodotto da Netflix?

Sembra che Mega Man farà presto il suo esordio su Netflix attraverso un film live-action che prenderà spunto dalle celebri avventure del robottino blu create da Capcom a partire dal lontano 1987. A rivelarlo è IGN.Com che ha appreso la notizia dopo aver parlato con alcune fonti fidate.

Stando a quanto appreso dal noto portale americano, il lungometraggio basato sull'iconico eroe è ancora nelle primissime fasi di lavorazione e deve essere ancora annunciato ufficialmente dal colosso dello streaming mondiale. Tuttavia Supermarché, compagnia coinvolta nella creazione del progetto, si sarebbe lasciare sfuggire per errore l'esistenza del progetto con l'ultimo aggiornamento pubblicato sul proprio sito ufficiale, confermando che Henry Joost e Ariel Schulman daranno vita al film. "Tra i lavori in corso c'è un adattamento di Mega Man di Capcom per conto di Chernin Entertainment e Netflix", si legge sul sito di Supermarché.

Il film live action di Mega Man era stato annunciato da Capcom nel 2018, e già all'epoca venne confermato il coinvolgimento di Joost e Schulman nella creazione della pellicola. Da allora le informazioni sono state scarse, sebbene nel 2020 arrivò la conferma che il live action di Mega Man era ancora in sviluppo. Con questo aggiornamento sospetto, e gli indizi riferiti ad IGN, a questo punto non resta che aspettare un annuncio definitivo da parte di Netflix.