Mega Man, un film live-action può funzionare? Scopriamolo insieme

Un film live-action tratto dal videogioco Mega Man della Capcom è stato inizialmente annunciato due anni fa, ma da allora sono poche le notizie trapelate sul progetto, che sappiamo è in fase di sviluppo e di cui sembra arriveranno presto "importanti novità", o almeno è quello che speriamo un po' tutti.

Particolarità di Mega Man è comunque questa sua lunga storia all'interno del mondo videoludico, in cui ha cambiato più volte look mantenendo comunque intatto il suo spirito di genere. E allora è interessante provare a capire come potrebbe presentarsi il protagonisti in versione live-action e soprattutto quale storia verrà adattata sul grande schermo.



Per il look, si potrebbe puntare su qualcosa di classico e retrò, guardando al Mega Man originale, o anche a qualcosa di estremamente futuristico e più "cinematografico" lasciandosi ispirare da Mega Man X. Si potrebbero anche sperimentare i look originali di Battle Network o Space Force, ma questi sono titoli troppo recenti e già deviano dai disegni più iconici del personaggio.



Tenendo però in considerazione gli ultimi commenti usciti sul film dallo sceneggiatore e dai produttori, è lecito pensare che il live-action sarà basato sull'originale Blue Bomber, tanto per il look quanto per la storia, che ricordiamo segue la vicenda di due scienziati, Dr. Light e Dr. Wily, intenti a creare dei robot antropomorfi e molto simili agli umani. Wily si rivela cattivo e la prima creazione dei due, Rock, diventa Mega Men per fermare i suoi piani malvagi di conquista del mondo.



Una storia che necessita di alcune modifiche prima di arrivare sul grande schermo, ma per un live-action è un'ottimo punto d'inizio da "tagliuzzare" in vista di un possibile franchising, che potrebbe funzionare anche sulla lunga distanza cambiando e reinventandosi proprio come ha fatto lungo tutti questi anni Mega Man.



Lo sceneggiatore Mattson Tomlin si sta occupando dello script, e a quanto pare sono in arrivo delle importanti novità sul progetto tratto dal videogioco Capcom.

"Ci siamo divertiti molto a lavorare con Mattson per Project Poe che lo abbiamo invitato ad aiutarci con Mega Man" ha dichiarato il co-regista Ariel Shulman durante il panel del Comic-Con Home dedicato a Project Power. "Ne siamo super entusiasti. Credo che a breve arriveranno delle grandi novità. Ora non posso dire molto, ma è un progetto a cui teniamo molto e ne siamo entusiasti."

Rivelando che Mega Man è stato il primo videogioco a cui abbia mai giocato su Nintendo, Schulman ha aggiunto: "Mi piacciono gli eroi underdog. Siamo entrambi profondamente affascinati dalla robotica e il futuro dell'automazione, nel bene e nel male. Penso che unire queste due cose in uno dei nostri videogiochi storici preferiti sia la sfida definitiva".