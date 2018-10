Mega Man: Capcom annuncia il film live-action prodotto a Hollywood

Capcom ha annunciato che verrà prodotto per la prima volta un adattamento live action a Hollywood di Mega Man, serie videoludica nata nel 1987 per Nintendo Entertainment System con protagonista il robot omonimo. Mega Man è considerato uno dei più celebri franchise della Capcom e ora si appresta a diventare un film con personaggi in carne ed ossa.

Il film, provvisoriamente intitolato Mega Man, sarà scritto e diretto da Henry Joost e Ariel Schulman e distribuito da 20th Century Fox. Chernin Entertainment, responsabile de Il pianeta delle scimmie, produrrà il film insieme alla star di Heroes, Masi Oka.

L'obiettivo di Capcom è quello di mirare ad un pubblico eterogeneo, che include non solo i videogiocatori ma anche i fan degli action movie, con un adattamento che 'mantiene intatto il mondo dei giochi di Mega Man incorporandolo allo stesso tempo in una grande produzione nel tipo d'intrattenimento per cui sono conosciuti i film di Hollywood'.

Una data di rilascio del film al momento non è stata ancora annunciata. L'ultimo episodio della serie di videogiochi su Mega Man è stato rilasciato il 2 ottobre per Play Station 4, Xbox One, Switch e PC.

I titoli della serie Mega Man hanno superato da qualche anno i 30 milioni di vendite in tutto il mondo.