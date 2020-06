Meg Ryan, che fine ha fatto la star di Harry ti Presento Sally e Insonnia d'Amore?

Nella seconda metà degli anni '80 Meg Ryan trovò la chiave per il successo planetario grazie a film rimasti in un modo o nell'altro nell'immaginario collettivo come Harry ti Presento Sally o Top Gun, che nel giro di tre anni lanciarono in orbita la carriera dell'allora giovanissima attrice.

Popolarità che si è poi mantenuta tale nel corso degli anni '90, durante i quali abbiamo visto la nostra Meg inanellare successi come Insonnia d'Amore e C'è Posta per Te, che le valsero anche la seconda e la terza candidatura ai Golden Globe della sua carriera.

Allo scoccare dei 2000, però, qualcosa sembra cambiare: negli ultimi due decenni le prove attoriali della star di French Kiss si sono fatte più rade e generalmente meno memorabili. Nei primi anni del nuovo millennio la troviamo in film tutt'altro che memorabili come Kate & Leopold, In The Cut o Against the Ropes, lontani anni luce dai fasti dei bei tempi.

Negli anni '10 Ryan sembra dunque uscire quasi definitivamente dai radar: le uniche due prove dell'attrice negli ultimi anni risalgono infatti a Ciak, si Canta (2015) e Ithaca - L'Attesa di un Ritorno (sempre 2015, nonché esordio di Meg da regista). In TV l'abbiamo invece vista l'ultima volta in alcuni episodi di Web Therapy, nel 2013.

Vedremo, dunque, se nei prossimi anni assisteremo ad un cambio di rotta o se la nostra deciderà di continuare a tenersi alla larga da Hollywood. Nel frattempo, ricordiamo i bei vecchi tempi con la nostra recensione di Harry ti Presento Sally.