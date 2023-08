Meg Ryan, la regina delle rom-com è tornata: ecco il trailer di What Happens Later

Meg ryan dirigerà A lady’s guide to selling out, il nuovo film targato Netflix. Ma non solo, l’attrice sarà regista anche di un'altra commedia romantica, What Happens Later, di cui è stato pubblicato il trailer.

Il video di due minuti mostra una coppia che si ritrova in un aereoporto ben 10 anni dopo la fine della loro relazione. I due, interpretati da Meg ryan e David Duchovny, rimangono intrappolati all’interno dell’edificio a causa di una tormenta di neve. La “convivenza” forzata li porta a rievocare il passato e a chiedersi come sarebbe stato se le cose tra di loro fossero andate in maniera diversa.

What Happens Later è basato sull'opera teatrale Shooting Star, scritta dal drammaturgo Steven Dietz. Lo stesso drammaturgo ha adattato la storia per lo schermo e ha co-scritto la sceneggiatura con Ryan e il collega Kirk Lynn. È il ritorno dell'attrice alla regia dopo ben 8 anni, infatti nel 2015 Ryan aveva diretto "Ithaca - L'attesa di un ritorno".

Meg Ryan è un’attrice nota al pubblico proprio per le commedie romantiche. Tra le più importanti possiamo ricordare Harry ti presento Sally di Rob Reiner, French Kiss di Lawrence Kasdan e La città degli angeli di Brad Silberling.

L’attrice è stata inoltre nominata 3 volte ai Golden Globes e una volta ai David di Donatello. Meg Ryan ha recitato anche con Antonio Banderas in Homeland Security (qui potete trovare la nostra recensione di Homeland Security).