Meg Ryan sempre più irriconoscibile: ecco cosa è successo alla star di Kate e Leopold

Questa sera Meg Ryan torna in tv con Kate e Leopold, fim del 2001 in cui ha recitato al fianco di Hugh Jackman. L'attrice nel corso degli anni ha ricoperto molti ruoli indimenticabili ma, nell'ultimo periodo l'abbiamo vista raramente al cinema forse a causa anche di qualche ritocchino di troppo che ha stravolto i suoi connotati.

Tutti amavano i tratti angelici della star di C'è posta per te ma, nelle ultime uscite pubbliche è apparsa totalmente irriconoscibile anche a causa di un eccesso di chirurgia estetica. Le labbra piuttosto fini sono state palesemente gonfiate, gli zigomi sono diventati molto più polposi mentre gli occhi hanno totalmente cambiato forma.

Non bisogna essere degli esperti chirurghi per notare che l'attrice ha subito una trasformazione tale da apparire ormai totalmente stravolta, creando una nuova versione di Meg Ryan non di certo migliore della precedente. Certo in molti non riescono ad accettare l'inesorabile scorrere del tempo, ma quanto l'eccesso di chirurgia plastica può aver giovato?

Oseremmo dire ben poco visto che l'attrice dal 2015 non ha mai più preso parte a nessuna pellicola. Il suo ultimo lavoro è stato Ithaca - L'attesa di un ritorno, film del quale Meg Ryan è stata anche regista. Sembrano ormai piuttosto lontani insomma i fasti di Harry ti presento Sally. Voi cosa ne pensate di questa trasformazione? Fatecelo sapere nei commenti.