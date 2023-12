Meg Ryan si 'complimenta' con Billy Crystal: 'Mai così facile fingere un orgasmo!'

Harry ti presento Sally è stata una delle pellicole cruciali della storia del cinema soprattutto per il modo in cui è stata capace di rompere i tabù anche riguardo il piacere femminile. La storica scena dell'orgasmo di Meg Ryan, infatti, ebbe in un ruolo non indifferente in questo necessario sdoganamento.

Tantissimi fan del film, nel corso degli anni, hanno cercato di capire dove si trovasse il ristorante di Harry ti presento Sally per rivedere i luoghi di quella iconica scena. L'attrice, in occasione dell'onoreficenza ottenuta da Billy Crystal al Kennedy Center Honors di Washington, ha ricordato le riprese di quei momenti, ringraziando il collega per il modo in cui avrebbe "contribuito" indirettamente alla buona riuscita del momento.

"La scena mi è venuta molto naturale e devo davvero ringraziare Billy per questo. In realtà non ho mai conosciuto nessuno che rendesse più facile fingere un orgasmo. Quindi grazie, Billy" ha raccontato Meg Ryan. Infatti l'attore fu in grado di non ridere durante la scena e di rimanere serio durante tutta la simulazione della collega e sostenendo l'interpretazione con una espressione comicamente seria ed in grado di rendere il momento memorabile. La risposta data dalla commensale, seduta nel ristorante ha reso la scena ancor più iconica ed indimenticabile.

Se vi va di scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Harry ti presento Sally. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!