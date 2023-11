Meg Ryan compie 62 anni: 'Le commedie romantiche sono difficilissime'

Una carriera fatta quasi unicamente di commedie romantiche potrebbe sembrare a molti spettatori una scelta di comodo per una star di Hollywood: nulla di meno vicino alla realtà, almeno stando alle affermazioni di chi, come Meg Ryan, ha dato vita nel corso degli anni ad alcune tra le più famose e amate di quelle rom-com.

L'attrice che oggi compie 62 anni e che recentemente ci ha spiegato la genesi di What Happens Later (si tratta del suo primo film dal 2015) ha infatti più volte difeso al sua scelta di dedicarsi sempre e soltanto al genere che l'ha resa celebre, rivendicando la difficoltà di dar vita a commedie romatiche valide come alcune di quelle di cui è stata protagonista.

"Le commedie romantiche sono davvero difficilissime, degli ingranaggi in equilibrio perfetto. Sono come dei palloncini in un negozio di spilli. Forse è per questo che oggi se ne fanno poche: non c’è più la stessa attenzione, cura, pazienza. Hollywood ha fretta di fare soldi e basta" sono state le parole di Ryan al riguardo.

Esternazioni che non possono non essere tenute da conto, se a proferirle è l'attrice alla quale dobbiamo quella Harry ti Presento Sally ritenuta dai più la miglior commedia romantica mai girata: e voi, in quale ruolo avete preferito la nostra Meg? Fatecelo sapere nei commenti!