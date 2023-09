Meg Ryan, com'è nata la nuova commedia romantica What Happens Later?

La star di Harry, ti presento Sally e Insonnia d'amore, Meg Ryan, aveva pianificato il ritorno a Hollywood nel corso della pandemia di COVID-19 del 2020, grazie anche al copione della nuova commedia romantica What Happens Later. L'attrice mancava dal grande schermo da otto anni e ora è pronta a riprendersi la scena.

Il nuovo film What Happens Later racconta la storia di due ex amanti che rimangono intrappolati in aeroporto e Ryan, alla regia del lungometraggio, vi recita al fianco della star di X-Files David Duchovny.



In una intervista rilasciata a The Interview presumibilmente prima dello sciopero, Meg Ryan ha spiegato:"Mi hanno mandato la sceneggiatura, che era una prima o una seconda bozza del drammaturgo Steven Dietz, basata su un'opera teatrale intitolata Shooting Star. Mi ero appena trasferita in California all'inizio della pandemia ed è stata una grande pausa collettiva, quindi quella sceneggiatura mi ha fatto pensare a cosa stava succedendo nel mondo, a come fossimo tutti messi sotto un bicchiere. Ho iniziato a lavorarci e nel corso di un anno e mezzo la sceneggiatura si è evoluta e David [Duchovny] è arrivato. Ci siamo conosciuti tramite le chiamate Zoom e alcune di quelle conversazioni sono entrate anche nella sceneggiatura". Proprio nel 2020 vi raccontavamo che fine aveva fatto Meg Ryan, la regina delle commedie romantiche anni '80 e '90.



Su Duchovny ha dichiarato:"Non lo conoscevo prima, ci eravamo solo incontrati un paio di volte, forse vent'anni fa. Ma ricordavo più di tutti i suoi fantastici lavori come X-Files e Californication, e al The Larry Sanders Show. È davvero intelligente ed è così unico e divertente, che pensavamo tutti fosse perfetto per il ruolo".

L'ultimo film di Meg Ryan risale al 2015, Ithaca, al fianco di Tom Hanks, che diresse lei stessa. Il ruolo di regista sembra piacerle molto, come lei stessa ammette:"Voglio dirigere di nuovo solo per potermi sedere sulla sedia, perché sono sicura ci siano molte cose che mi sono persa. Non interpretavo un ruolo da molto tempo ma è stato divertente con David. Gran parte del film è stato realizzato con due ciak, ne sono orgogliosa. Ho impostato tutto in anticipo in modo che, una volta sul set, fossimo soltanto io e David a cercare di dire la verità".



Proprio ieri è uscito il trailer di What Happens Later, secondo film da regista per Meg Ryan.