Meg 2 The Trench: una star di Resident Evil raggiunge Jason Statham nel cast del sequel

Il sequel di Shark Il Primo Squalo è stato annunciato due anni fa, ma finalmente qualcosa si muove sotto la superficie dell'acqua ora che la produzione ha annunciato il cast del nuovo film con protagonista Jason Statham.

Con le riprese di Meg 2 pronte al via, l'Hollywood Reporter infatti segnala che Sienna Guillory della serie di film Resident Evil, Skyler Samuels di The Gifted della FOX e Sergio Peris-Mencheta di Snowfall, hanno tutti firmato per unirsi al cast, che darà il bentornato ai membri del cast del primo film come Cliff Curtis, Sophia Cai e Page Kennedy. Jason Statham sarà ovviamente di nuovo al centro del progetto, questa volta diretto dal regista di In The Earth, Ben Wheatley.

Secondo il rapporto, Sergio Peris-Mencheta sarà uno degli antagonisti del film, col suo personaggio che viene descritto come un "mercenario dall'aspetto spietato", mentre la Guillory sarà una scienziata e Samuels un "amante dell'avventura, membro dell'equipaggio del sottomarino di Jason Statham". Considerando il numero di morti del primo film (e la lunghezza dei denti dello squalo al centro della storia), è altamente probabile che uno di questi personaggi finirà nel menu.

Al momento si sa pochissimo della trama di Meg 2: The Trench, ma il titolo sembrerebbe anticipare un viaggio nelle profondità degli abissi. Non c''è ancora una data di uscita ufficiale fissata per il film, dunque rimanete sintonizzati. Shark - Il primo squalo, lo ricordiamo, ha incassato oltre $500 milioni di dollari in tutto il mondo.