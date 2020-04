Medusa film: presto disponibili in streaming gli ultimi 5 film, tra cui Il primo Natale

Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad una gran quantità di distribuzioni anticipate in Home Video per le pellicole di ogni genere e adesso, per incoraggiare ed aiutare le persone costrette a casa, Medusa film ha annunciato che renderà disponibili per lo streaming i suoi ultimi 5 titoli, compreso Il primo Natale di Ficarra&Picone.

A darne notizia poche ore fa un comunicato sulla stessa pagina della casa produttrice, che scrive:

"Medusa film in questa fase critica per tutti, al motto #IORESTOACASA risponde anticipando la visione in streaming dei suoi ultimi cinque film usciti in sala nel periodo tra settembre-dicembre 2019".



Le pellicole selezionate sono

- Tuttapposto con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore

- Se mi vuoi bene un film di Fausto Brizzi. Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi, Flavio Insinna, Susy Laude, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone, Cochi Ponzoni, Memo Remigi ,Elena Santarelli, Gian Marco Tognazzi

- L’uomo del labirinto un film di Donato Carrisi. Con Toni Servillo, Valentina Bellé e Dustin Hoffman

- Sono solo fantasmi un film di Christian De Sica. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi e con la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta

- Il Primo Natale un film di e con Ficarra&Picone

I film saranno presto disponibili sulle piattaforme Sky, Infinity, Chili, TimVision e Rakuten TV, anche se non sono state comunicate le rispettive date d'aggiunta ai cataloghi.

Il Vicepresidente e Amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Letta ha commentato:

"È solo una piccola iniziativa rispetto a tutto quello che sta accadendo in quest'ultimo periodo. Sono felice che tutti, specialmente le famiglie, possano vedere e rivedere i nostri film che sono usciti nelle sale nei mesi precedenti allo stop."

Presto potremo quindi godere di un'intrattenimento di prima qualità e, a proposito di prime, vi rimandiamo alla nostra recensione della commedia con Ficarra&Picone, pellicola che vanta il titolo di film più visto in Italia nel 2019.