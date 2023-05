Medellín: la lotta al Cartello (con Mike Tyson) è esilarante nel nuovo film Prime Video

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato il poster e il trailer ufficiale di Medellín, nuovo film comedy d’azione diretto da Franck Gastambide in arrivo in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma di Amazon.

Con la partecipazione straordinaria di Mike Tyson (Una notte da leoni) e nu cast che include lo stesso Gastambide oltre che Ramzy Bedia (La Tour Montparnasse Infernale), Anouar Toubali (Pattaya), Brahim Bouhlel (Validé), Raymond Cruz (Breaking Bad), ed Essined Aponte (S.W.A.T.), il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo a partire dal prossimo 2 giugno 2023. Nel player disponibile in alto trovate il filmato promozionale, mentre in calce all'articolo potete ammirare la locandina.

Il trailer ufficiale di Medellín svela anche la premessa del film: per salvare il fratello minore da un pericoloso cartello della droga di Medellín, Reda (Ramzy Bedia) ha un piano tanto semplice quanto completamente folle: mettere insieme una squadra e pianificare un'incursione in Colombia. Ma questa folle avventura andrà fuori controllo quando deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello Reda. Basato su un’idea originale di Franck Gastambide e sceneggiato da Gastambide e Charles Van Tieghem (Validé), il film Original francese è prodotto da Kowloon Film.

