Means Girls: Lindsay Lohan svela i problemi del diventare famosi da adolescenti!

Linsday Lohan è salita alla ribalta molto velocemente. Il successo ottenuto con Mean Girls le ha dato modo di diventare una piccola stella della nuova generazione di attrici hollywoodiane. L'attrice, però, ha raccontato quanto fosse difficile per lei vivere una vita normale a scuola.

Amata in tutto il mondo grazie ad alcuni ruoli iconici in film adolescenziali (e non) all'inizio degli anni 2000, Lindsay Lohan in brevissimo tempo è riuscita a conquistare il successo ad Hollywood coltivandolo in giovanissima età. Questo le ha causato una serie di problemi non solo nel corso della sua vita lavorativa, che ha subito diverse fasi discendenti, ma anche durante la sua crescita. In una intervista a Cosmopolitan l'attrice ha svelato quanto sia stato difficile per lei ritornare a scuola dopo aver raggiunto il successo.

Dopo che Mean Girls è diventato un musical, la fama del film è aumentata ancor di più. La Lohan ha raccontato del suo traumatico ritorno a scuola dopo la fine delle riprese del film, ricordando come volesse semplicemente essere una ragazza normale. Il bullismo di diverse compagne di scuola, secondo quanto raccontato, l'avrebbero costretta alla drastica scelta di completare il suo percorso studiando da casa. "È pericoloso quando i ragazzini iniziando a diventare prepotenti tra loro" ha confessato, concludendo come "Sia bellissimo che Mean Girls abbia mostrato un po' di questo lato oscuro e comico, alleggerendo il tutto".

L'attrice è tornata a parlare del film svelando come si siano ispirati a Jennifer Aniston per i look di Mean Girls. La pellicola è diventata, nel corso degli anni, un vero e proprio cult di inizi 2000. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!