Mean Girls, top o flop? Il punteggio del reboot su Rotten Tomatoes

Chiunque sia cresciuto nei primi anni del duemila avrà di certo avuto modo di vedere, almeno una volta, il film Mean Girls, commedia cult con protagonista Lindsay Lohan. La pellicola nel tempo si è di certo fatta largo nel cuore di quei giovani appassionati, che non l'hanno mai dimenticata.

Ecco quindi che, mentre ci chiediamo se avete già letto la nostra recensione di Non Così Vicino, il momento che in molti stavano aspettando è finalmente arrivato.

Già da tempo infatti si parla di un reboot di Mean Girls, in versione musical, ed ecco che ora è possibile andare sul famoso sito Rotten Tomatoes per vedere coi propri occhi la percentuale di gradimento da parte di chi ha già avuto modo di vedere il film, che uscirà ufficialmente nelle sale il prossimo 12 gennaio.

La nuova pellicola diretta da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. ha ufficialmente ottenuto un 71%, risultato che sicuramente ne fa una produzione da tenere d'occhio e che rassicurerà tutti i nostalgici desiderosi di vedere una degna riproposizione delle atmosfere che hanno reso iconico il film del 2004. Questo nonostante sia stato ufficializzato che non ci sarà un ritorno del cast originale.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Quel Pazzo Venerdì.