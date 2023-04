Mean Girls - The Musical, Rachel McAdams si unirà al cast? La risposta dell'attrice

Uno dei primi ruoli che hanno reso famosa Rachel McAdams è senza dubbio Regina George in Mean Girls, teen movie cult del 2004, con Lindsay Lohan e Amanda Seyfried. A distanza di parecchi anni è entrata in produzione una versione cinematografica del musical teatrale, con Reneé Rapp nel ruolo proprio di Regina George.

E Rachel McAdams? Nel corso di un'intervista rilasciata a Bustle, all'attrice è stato chiesto se possa nascere la possibilità di vederla apparire nel film insieme alle co-star del lungometraggio originale, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert. In Mean Girls - The Musical reciterà Jon Hamm, star di Top Gun: Maverick.



"Non vedo un modo per farci entrare. Se l'autrice [Tina Fey] trova un modo ci sono di sicuro" ha dichiarato McAdams.

Tina Fey è la leader del progetto Mean Girls, autrice del film del 2004, del musical teatrale e di questa nuova versione cinematografica che adatta il testo andato in scena a Broadway. Inoltre, Fey riprenderà il ruolo di Ms. Norbury insieme a Tim Meadows nel ruolo del preside Duvall.



Al momento sono gli unici membri del cast originale che compariranno in questa nuova versione. Dopo il grande successo ottenuto in quegli anni, nel 2006 la star canadese decise di tornare in Canada e prendersi una pausa; Rachel McAdams si sentiva in colpa per non aver accettato alcuni ruoli.



Da Il diavolo veste Prada ad Iron Man sino a Mission: Impossible 3 e Casino Royale. Tanti 'no' che hanno condizionato il benessere psicologico dell'attrice.