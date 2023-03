Mean Girls - The Musical, Jon Hamm entra ufficialmente nel cast del film!

Nel frattempo Amanda Seyfried ha frenato sulla possibilità di fare un sequel di Mean Girls definendosi troppo legata al film originale. Secondo lei, infatti, la pellicola dovrebbe conservare la sua autenticità. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!

Insieme alla star e sceneggiatrice originale Tina Fey, anche Tim Meadows riprenderà il suo ruolo di preside della scuola, con Jenna Fischer, Avantika, Mahi Alam, Christopher Briney, Bebe Wood, Ashley Park e Connor Ratliff. La Fey si occuperà anche della sceneggiatura del musical . La prima ad unirsi al cast del musical di Mean Girls è stata Busy Phillips che, a quanto pare, vestirà i panni del personaggio che nel 2004 fu interpretato la Lindsay Lohan.

A volte, dopo anni, dei film cercano di ritornare. Questo è il caso di Mean Girls che a 18 anni dall'uscita della pellicola tornerà sul grande schermo adattando il musical di Broadway tratto a sua volta dal film. Dopo l'annuncio del progetto sono iniziati ad arrivare i primi nomi del cast.

