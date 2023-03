Mean Girls - The Musical, Busy Philipps entra nel cast del nuovo film

New entry nel cast di Mean Girls - The Musical, la versione cinematografica dell'opera musicale di Broadway. Si tratta di Busy Philipps, nota per per le sue innumerevoli partecipazioni a commedie e serie tv. Philipps interpreterà la madre di Regina George, che nel film del 2004 aveva il volto di Amy Poehler.

È stata la stessa attrice a confermare la sua partecipazione al progetto di Mean Girls, condividendo la notizia pubblicata da Deadline e scrivendo su Instagram:"Sapete una cosa? Non sono mai stata davvero una mamma normale... #meangirls (sic)".



Diretto da Samantha Payne e Arturo Perez Jr., Mean Girls - The Musical includerà nel cast anche Renée Rapp nel ruolo di Regina George, al fianco di Angourie Rice, Auli'i Cravalho e Jaquel Spivey.



Busy Philipps è conosciuta per le sue performance nelle serie tv Dawson's Creek, E.R. - Medici in prima linea e Cougar Town al fianco di Courteney Cox. Tra le commedie più note alle quali ha partecipato spiccano Un amore di testimone con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan, La verità è che non gli piaci abbastanza e Come ti divento bella! con protagonista Amy Schumer. Qualche settimana fa Busy Philipps festeggiò la nomination di Michelle Williams agli Oscar; Philipps è una delle migliori amiche di Williams dai tempi di Dawson's Creek, nonché madrina della figlia che l'attrice ha avuto da Heath Ledger.



Jeff Richmond, impegnato alla trasposizione cinematografica insieme a Tina Fey, ha dichiarato:"Siamo molto coinvolti nell'adattamento del film. Stiamo cercando di prendere la colonna sonora che suona un po' come una colonna sonora di Broadway - in senso buono - e darle un tocco di freschezza, per farla sembrare più simile a cose che si ascoltano su Spotify al contrario di quando sei seduto in ottava fila ad uno show di Broadway. In un certo senso la rende una versione più fresca e giovanile. Abbiamo reinventato la musica per il film quindi è davvero divertente".



Nel cult del 2004 il cast era composto da future o già consolidate star come Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Rachel McAdams.

A novembre Lohan parlò della possibilità di vedere sullo schermo il sequel di Mean Girls.