Mean Girls, le ragazze sono tornate: il trailer del nuovo film della saga

Sembra ieri per molti di noi che sono cresciuti sul finire degli anni novanta, in cui guardando la televisione con l'abbonamento Sky non potevamo fare a meno, ogni volta che la rete decideva di trasmettere, di guardare Mean Girls. Ad oggi infatti il film con protagonista Cady Haron è considerata un vero cult da una certa nicchia.

A quanto sembra però, nonostante Lindsay Lohan voglia un sequel di Quel Pazzo Venerdì, la star dovrà attendere.

Infatti ormai è ufficiale il ritorno del franchise di Mean Girls proprio all'inizio del 2024. Se voleste una certezza a questo non vi resta che guardare il nuovo trailer di visibile in calce a questa notizia. Tuttavia però non si tratterà di una pellicola qualunque, bensì di una riproposizione in chiave musical.

Il film seguirà un nuovo gruppo di ragazze popolari, il ruolo dell'outsider questa volta sarà affidato a Angourie Rice. Al momento non sappiamo ancora se alcuni membri del cast originale, recentemente riunitosi in occasione di una pubblicità del Black Friday di Walmart, avrà a che fare in qualche modo con questa nuova trasposizione.

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vederlo? Nell'attesa se non lo sapeste il Mean Girls originale è stato caricato per intero sulla piattaforma Tik Tok!