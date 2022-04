Mean Girls, Lindsay Lohan:"Ci siamo ispirati al look di Jennifer Aniston in Friends"

Lindsay Lohan ha partecipato alla rubrica Life in Looks di Vogue e ha parlato dell'ispirazione per il look del suo personaggio in Mean Girls, quello della liceale Cady Heron. Lohan ha mostrato la foto di una scena nella quale Cady sta scendendo dalle scale. In riferimento a quell'acconciatura l'attrice ha fatto una confessione.

Lindsay Lohan si è domandata:"Come mai volevo indossare quel vestito? Volevamo che il personaggio fosse un po' estremo. Io volevo che i miei capelli fossero come quelli di Jennifer Aniston ma non proprio uguali perché i miei erano più lunghi".



In Mean Girls Lohan interpreta Cady Heron, un'adolescente che si trasferisce a Chicago dopo aver trascorso l'infanzia in Africa con i genitori. La giovane fatica ad inserirsi nelle dinamiche di una scuola superiore americana ed entra in conflitto con Regina (Rachel McAdams), leader di un gruppo di ragazze molto popolari.

Nella rubrica Lohan spiega che inizialmente avrebbe voluto interpretare Regina:"Durante le prove costume mi entusiasmavo nell'indossare gonne e per la possibilità di vestirmi in maniera molto più femminile. Ma poi ero più sollevata nell'interpretare Cady perché potevo essere più rilassata e indossare le sneakers". Lindsay Lohan tornerà a recitare in un film in un film per Netflix a Natale.



Il film è scritto da Tina Fey, che ha lavorato allo script basandosi sul libro Queen Bees & Wannabees di Rosalind Wisenman.

Nel 2020 venne annunciato che un il musical Mean Girls al cinema verrà adattato grazie a Tina Fey, che lo porterà dalle scene di Broadway sino al grande schermo.