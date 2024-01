Mean Girls, anche Jon Hamm nel trailer del remake (senza Rachel McAdams e Lindsay Lohan)

Nel corso della storia del cinema sono state molte le pellicole cinematografiche in grado di lasciare un segno indelebile nelle menti del pubblico. C'è una categoria ben specifica riferita a questi film, ossia cult. Tra questi, c'è anche quel Mean Girls uscito ormai nel lontano 2004 con protagonista una giovanissima Lindsay Lohan.

Ecco quindi che, nel mentre che aspettiamo notizie sullo spin-off di Easy Girl (altra commedia adolescenziale), possiamo dire di avere notizie ben più concrete su quella che sarà una rivisitazione a tutti gli effetti della pellicola del 2004.

Di recente infatti, la Paramount ha rilasciato un trailer più esteso del nuovo Mean Girls, dalla durata di ben un minuto e quaranta secondi e che, nonostante includa alcune scene già viste, presenta anche certe interessanti novità per quanto riguarda il cast.

Si può infatti notare come la star Jon Hamm prenderà parte attiva nel film, nel ruolo di un insegnante del liceo in cui si svolgeranno le vicende delle protagoniste. Purtroppo però, in questa nuova versione della storia non ci sarà spazio per alcune vecchie glorie appartenenti al film originale, come Rachel McAdams.

Di certo, almeno basandoci sulle premesse, sembra che i toni e le atmosfere siano sempre le stesse di vent'anni fa. Voi che ne pensate? Il trailer completo potete trovarlo in calce a questa notizia.