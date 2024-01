Mean Girls, quanto ha guadagnato il reboot durante il primo weekend?

Mean Girls è tornato. Dopo il successo dei primi due film degli anni 2000 e il musical di Broadway, il franchise torna al cinema con un cast rinnovato, adattamento dello show teatrale di Jeff Richmond, Nell Benjamin e Tina Fey. Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche nel weekend, catturando l'attenzione dei fan.

Com'è andato il primo weekend del reboot di Mean Girls? Nei primi tre giorni il film ha incassato negli Stati Uniti 28 milioni di dollari, arrivando a toccare i 32 milioni nel weekend prolungato negli USA per il Martin Luther King Jr. Day.

Il film è uscito in un periodo dell'anno complicato da un clima per nulla favorevole che non invoglia le persone a recarsi al cinema. Nel frattempo, le recensioni hanno accolto positivamente l'opera diretta da Arturo Perez Jr. e Samantha Jayne.

"Preservando l'essenza dell'originale e aggiungendo qualche novità nonché numeri musicali, Mean Girls è un aggiornamento dolce, seppur leggero, con un cast eccezionale" si legge in una recensione del film.

Il nuovo cast comprende Angourie Rice, Renée Rapp, Auli'i Cravalho e Bebe Wood. Su Everyeye potete scoprire anche il punteggio di Mean Girls su Rotten Tomatoes.



Nel film del 2004 spiccavano nomi del calibro di Rachel McAdams, Lindsay Lohan e Amanda Seyfried. Non perdetevi il trailer del reboot di Mean Girls, in attesa di sapere cosa riserverà il futuro del franchise tra cinema e teatro.