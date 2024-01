Mean Girls accusato di pubblicità ingannevole: pochi sapevano fosse un musical

Nonostante il https://cinema.everyeye.it/notizie/mean-girls-top-flop-punteggio-reboot-rotten-tomatoes-693065.html, il nuovo Mean Girls sembra aver deluso molti. E per un motivo preciso: gran parte del pubblico non sapeva di trovarsi davanti a un musical. Questo fraintendimento ha portato molti ad accusare Paramount di pubblicità ingannevole.

Il presidente del global marketing di Paramount ha ammesso che è stata una decisione dello studio di non pubblicizzare esplicitamente il remake di Mean Girls come se fosse un musical perchè non volevano "spegnere l'entusiasmo del pubblico". Lo stesso pubblico che sui diversi social media ha espresso la sua delusione sul fatto che il nuovo Mean Girls non fosse un remake diretto dell'iconica commedia del 2004 con Rachel McAdams e Lindsay Lohan, ma di un'adattamento del musical Broadway di Tina Fey.

Secondo Marc Weinstock di Paramount, la decisione di evitare di promuovere il film come un musical è stata intenzionale: "Non volevamo dire che fosse un musical perchè la gente tende a trattare i musical in modo diverso" ha dichiarato a Variety. "Iniziando a dire "musical, musical, musical", c'è la possibilità di scoraggiare l'audience. Voglio che tutti siano ugualmente entusiasti. Questo film è una commedia con la musica. Sì, potrebbe essere considerato un musical, però si rivolge a un pubblico più ampio. Si può notare questa cosa anche nei trailer di Wonka e Il colore viola, nemmeno lì pronunciano la parola musica". Nonostante le polemiche e i pareri contrastanti da parte della critica che lo considera un prodotto poco originale, il remake di Mean Girls sta avendo un discreto successo al box office: qui trovate i guadagni del nuovo Mean Girls nel primo weekend.