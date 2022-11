Mean Girls 2 si farà? Dopo anni torna a parlare Lindsay Lohan

Sono anni ormai che Lindsay Lohan parla di Mean Girls 2 e ora l'attrice protagonista del celebre di teen-drama uscito nell'ormai lontano 2004 è tornata a parlare del possibile sequel e del suo fortissimo desiderio di farne parte.

Durante una recente apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon fatta per presentare il suo nuovo film natalizio intitolato Falling for Christmas, Lindsay Lohan ha precisato che il secondo capitolo di Mean Girls non dipende da lei ma è di fatto "nelle mani di Tina Fey".

Pur ammettendo di volerne far parte, l'attrice ha chiarito che solo la sceneggiatrice che ha scritto il film originale basato su Queen Bees and Wannabes di Rosalind Wiseman, ha la possibilità di realizzarne un sequel. Bisogna specificare che nonostante il forte desiderio di Mean Girls 2 da parte della Lohan, attualmente non vi sono progetti in merito.

"Ho sperato in Mean Girls davvero per molto tempo. Volevo fare il mio ritorno sulle scene con Mean Girls 2" ha detto l'attrice qualche tempo fa ma sfortunatamente per lei le cose sono andate assai diversamente da ciò che sperava e così è tornata davanti la macchina da presa con una produzione totalmente differente.

Voi che dite, riusciremo ad avere questo tanto chiacchierato Mean Girls 2 prima o poi? Diteci la vostra nei commenti.