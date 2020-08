Me Contro Me: in arrivo un nuovo film con Luì e Sofì, ecco il trailer

Dopo il loro esordio al cinema con Me Contro Me Il Film, le star del web Luì e Sofì sono pronte ad intrattenere i più piccoli ancora una volta con il nuovo film, intitolato Me Contro Me - Il Mistero dell Scuola Incantata.

Al centro della trama ci sarà una misteriosa scuola e i due protagonisti si ritroveranno ad affrontare il perfido Signor S.: non mancheranno gli ingredienti che hanno reso famosi i due giovani attori: le loro avventure si baseranno sul forte senso di amicizia e su battute che faranno sorridere soprattutto gli spettatori più piccoli.

Le riprese del film sono iniziate a Roma, sotto la supervisione del regista Gianluca Luzzi e di Warner Bros. Pictures., e la sceneggiatura è stata scritta da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale:

"Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie".

Luì e Sofì sono stati i primi a dare l'annuncio sui social, condividendo anche un teaser trailer che ci dà un primo assaggio di ciò che ci aspetta. Visto il successo straordinario dei Me Contro Te al cinema, anche stavolta il film arriverà nelle sale italiane, e proverà a ripetere la magia, anche se al momento non è stata rivelata la data di uscita.