MCU e X-Men, cosa ne pensa Simon Kinberg? 'Kevin Feige sa cosa sta facendo'

Il produttore dei prodotti Marvel targati FOX e regista di X-Men: Dark Phoenix Simon Kinberg ha recentemente commentato l'aggiunta dei mutanti al roster di personaggi del MCU, tessendo le lodi del patron dei Marvel Studios Kevin Feige.

Intervistato da IGN in occasione del suo nuovo film, lo spy movie con Jessica Chastain 355, Kinberg ha risposto anche alle domande sul passaggio degli X-Men sotto l'egida dei Marvel Studios, e ha rivelato di non sapere nulla sulla direzione che questi ultimi hanno intenzione di prendere.

"La risposta onesta è: non ne ho idea. Ma c'è anche un'altra cosa da dire al riguardo, ovvero che Kevin Feige sa cosa sta facendo con il MCU. Direi che dopotutto si tratta del miglior produttore nella storia del cinema" afferma, facendo eco alle parole di Ben Affleck, che qualche mese fa utilizzava lo stesso appellativo per il Presidente dei Marvel Studios "Davvero. Voglio dire, se andate a vedere nel dettaglio il suo operato, in termini qualitativi e di successo commerciale, non c'è nessuno che potrebbe dirvi il contrario".

E quando l'argomento verte sui possibili nuovi interpreti dei personaggi, e un possibile ritorno di quelli vecchi...

"Amo quegli attori. Li amo come persone e come personaggi, quindi ovviamente c'è una parte di me che sarebbe incredibilmente nostalgica e sarebbe entusiasta di vederli. E di sicuro, mi riesce difficile immaginare un altro attore nei panni di Wolverine che non sia Hugh Jackman, ma dopotutto non riuscivo nemmeno a immaginare un attore diverso nella parte di James Bond" afferma "Ma credo che ci sia un aspetto di questi personaggi che ti fa dire cose tipo 'Però ci sono stati un sacco di Amleto degni di nota nel corso del tempo'. Penso che sia un po' come si è sentito Hugh alla fine di Logan".