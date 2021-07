MCU, vedremo presto gli Young Avengers? La risposta di Elizabeth Olsen

Dopo i capitoli finali della saga degli Avengers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e con l'introduzione della Fase 4 sul piccolo e grande schermo, i fan si chiedono quanto possa mancare all'introduzione degli Young Avengers nel MCU. Domanda che è stata posta anche ad Elizabeth Olsen: scopriamo la sua risposta.

Fresca di nomination agli Emmy per la sua performance in WandaVision, l'interprete di Wanda Maximoff Elizabeth Olsen ha fatto quattro chiacchiere con la New York Film Academy, e durante l'intervista è stato toccato anche l'argomento Young Avengers...

"Vedremo gli Young Avengers [nel MCU]?" le viene chiesto, e Olsen risponde: "Non lo so, e anche se chiedeste a Kevin Feige probabilmente vi direbbe che non lo sa. Quello che fanno loro è pianificare una fase alla volta, e una volta completata quella, passano alla successiva" spiega l'attrice, che però ci fornisce anche una sua opinione personale.

"Da quel che sembra, almeno dalla mia prospettiva, è che gli Young Avengers siano una possibilità, ma non credo abbiamo ancora un vero e proprio piano al riguardo. Però sapete, a loro piace tenersi aperti a ogni possibilità".

Anche se la Olsen può non esserne al corrente, è difficile pensare che, pur essendolo, avrebbe potuto dire di più, e ancor più difficile è pensare che Kevin Feige e il resto del team produttivo non sappia ancora in che direzione andrà la storia.

Tanto più che già solo con i progetti annunciati per i prossimi due anni (e alcuni di quelli già usciti al cinema e in tv) stiamo pian piano radunando molti dei membri del gruppo di giovani supereroi, tra cui vi sarebbero anche Wiccan e Speed (Billy e Tommy Maximoff), Kid Loki, Miss America (America Chavez), Patriot (Eli Bradley), Hawkeye (Kate Bishop) e Stature (Cassie Lang).

Tutto sta ora nel vedere come verranno sviluppati questi personaggi, e come le loro vicende verranno intrecciate nella tela intessuta dai Marvel Studios.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.