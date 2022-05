MCU, ufficiale: dopo Shang-Chi, Spider-Man e Doctor Strange, Wong sarà anche in She-Hulk!

Wong è ufficialmente il Nick Fury della Fase 4 del MCU, dato che dopo le apparizioni in Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, Spider-Man: No Way Home e il recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wong apparirà anche in She-Hulk.

A confermarlo in via ufficiale un comunicato stampa della Marvel arrivato insieme alla pubblicazione del primo trailer di She-Hulk, nuova serie originale dei Marvel Studios in arrivo in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney Plus a partire dal prossimo 17 agosto. Nel comunicato, infatti, si legge:

"Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7), con Jessica Gao come scrittrice principale, She-Hulk: Attorney at Law segue Jennifer Walters alle prese con sua la complicata doppia esistenza, quella di un avvocatessa single di 30 anni che è allo stesso tempo una hulk verde con superpoteri alta quasi tre metri. La serie di nove episodi accoglie anche tantissimi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/l'Abominio e Benedict Wong nei panni di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth".

Wong quindi sarà anche in She-Hulk, e continuerà a delinearsi quella che l'attore Benedict Wong, parlando con Empire Magazine, aveva già simpaticamente ribattezzato la Fase Wong del MCU. Durante Spider-Man: No Way Home, tra l'altro, era stato rivelato che Wong ora è il nuovo Stregone Supremo, quindi è molto probabile che i fan lo vedranno ancora nei prossimi mesi!