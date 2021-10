MCU, ora Thor è parte di ben quattro gruppi: ecco quali

In principio furono gli Avengers, sì, ma il Marvel Cinematic Universe non si limita al gruppo fondato durante il film uscito nel 2011: il franchise targato Disney consta di più di una formazione messa più dai propri protagonisti, con la maggior parte di queste accomunate da un elemento che, a quanto pare, gode di incredibile popolarità.

Stiamo parlando di Thor: il personaggio di Chris Hemsworth fa infatti parte di ben quattro gruppi, l'ultimo dei quali formatosi proprio pochi giorni fa e battezzatosi Guardiani del Multiverso (a proposito: qui trovate la nostra recensione del season finale di What If...?). Ma quali sono le altre tre formazioni che includono il Dio del Tuono?

La prima è ovviamente quella degli Avengers, di cui Thor figura tra i fondatori; la seconda risale invece ai tempi di Thor: Ragnarok e può contare sul già citato Dio del Tuono, ma anche su Loki, Hulk e Valchiria: stiamo parlando dei Revengers messi su per sconfiggere Hela; last but not least quelli che già tutti conoscono come Asguardians of the Galaxy, vale a dire il gruppo dei Guardiani della Galassia con l'aggiunta della nostra divinità munita di martello formatosi dopo la sconfitta di Thanos.

Chissà che il buon Thor non possa dar vita ad ulteriori squadre in futuro!