MCU, Taron Egerton nei panni di Wolverine potrebbe accadere davvero: ecco perché

Di Taron Egerton come interprete di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe se ne è parlato tanto, e l'attore è frequentamente oggetto di fanart e fancast nel ruolo... Ma forse la realtà non è poi così lontana dalla fantasia? .

Un incontro tra l'attore di Kingsman e Rocketman e i piani alti dei Marvel Studios pare infatti esserci già stato, come rivela il New York Times.

In una recente intervista per la sua nuova serie di Apple TV+ Black Bird, infatti, Taron Egerton avrebbe espresso la volontà di succedere al solo e unico Hugh Jackman, di cui l'attore è tra l'altro molto amico e con il quale ha condiviso lo schermo in Eddie The Eagle.

Tant'è che Egerton e gli esecutivi dei Marvel Studios si sarebbero già incontrati, ovviamente alla presenza del Presidente e CCO della compagnia Kevin Feige. Al momento, però, tutto tace...

"Non credo che sia sbagliato dirlo" dichiara ridendo l'attore ai microfoni della testata "Sarei elettrizzato, ma pieno d'apprensione [nell'ereditare il ruolo di Wolverine] perché Hugh è da sempre associato al personaggio, e immagino sarebbe davvero difficile per qualcun altro raccogliere il testimone".

"Ma magari, se si convincono, una possibilità me la daranno..." conclude con un sorriso.

E chissà che l'attore e le richieste dei fan non siano già stati in grado di persuadere i piani alti... Dopotutto con John Krasinski e Reed Richards in Doctor Strange 2 sembra essere andata più o meno così.

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Taron Egerton nei panni di Wolverine? Fateci sapere nei comment.