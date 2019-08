MCU, svelato finalmente il trailer della Fase 4 al D23 Expo!

Luglio 2019: Kevin Feige annuncia le pellicole e i telefilm che faranno parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Agosto 2019: in occasione del D23 Expo di Anaheim, i Marvel Studios presentano un trailer riassuntivo con due commentatori d’eccezioni per scoprire cosa accadrà sul piccolo e grande schermo della Casa delle Idee.

Quale momento migliore per cominciare a superare la crisi del caso Spider-Man se non una proiezione in esclusiva per le imprese future del Marvel Cinematic Universe?

Mentre fervono sceneggiature in casa Sony, i Marvel Studios hanno affilato gli artigli in vista del D23 Expo per mostrare un trailer in anteprima commentata anche dai produttori Nate Moore e Stephen Broussard.

Ce n’è davvero per tutti: giusto per ripassare in ordine cronologico aggiungendo qualche dettaglio in più, al cinema arriveranno Black Widow (1 Maggio 2020) con una prima occhiata a Vedova Nera, Gli Eterni (6 Novembre 2020) di cui si stanno già girando le prime scene, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 Febbraio 2021) che potrebbe essere ambientato anche in Estremo Oriente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 Maggio 2021) insieme a un possibile supereroe e infine Thor: Love and Thunder (5 Novembre 2021), pronto ma non ancora pronto.

Passando al panorama televisivo spuntano The Falcon and The Winter Soldier (Autunno 2020) già in allenamento per le riprese, WandaVision (Primavera 2021) e il suo cast annunciato, Loki (Primavera 2021) con certe particolari richieste, What If…? (Estate 2021) accompagnato da una prima occhiata e per ultimo Hawkeye (Autunno 2021) alla ricerca di uno showrunner.

Se tutto questo non bastasse, il Marvel Cinematic Universe sta già scaldando i motori con Guardiani della Galassia Vol. 3, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Blade e i nuovi Fantastici 4 insieme agli X-Men: in altre parole, la Fase 5!