MCU, svelati prezzo e data di uscita dell'Infinity Saga Box!

Il sito di Best Buy ha rivelato per errore tutti i dettagli dell'Infinity Saga Box, lo speciale cofanetto che conterrà al suo interno i 23 film della prima grande macro-fase del Marvel Cinematic Universe.

Al prezzo di 550$, questa edizione home video conterrà al suo interno una lettera di Kevin Feige; una litografia di Matt Ferguson; un disco speciale che include diverse scene eliminate inedite; e ovviamente la versione 4K Ultra HD delle 23 pellicole uscite finora, dal primo Iron Man di Jon Favreau al più recente Spider-Man: Far From Home. Il box sarà inoltre firmato dalla prima formazione principale degli Avengers: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, e Jeremy Renner.

In seguito al ritrovato accordo tra Sony e Disney per proseguire con lo Spider-Man di Tom Holland nel MCU, la Fase 4 che partirà nel 2020 sarà composta da ben 6 film (4 in arrivo nel solo 2021) e 8 serie tv, di cui Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk non arriveranno però prima del 2022. Qui trovate tutte le date della Fase 4.

Per celebrare i grandi risultati raggiunti dalla saga, Disney ha recentemente iniziato la campagna per promuovere Avengers: Endgame alla prossima edizione degli Oscar. A sorpresa, però, nella lista "For Your Consideration" non è stato inserito Robert Downey Jr. come miglior attore protagonista.