MCU Supercut! Ecco un Video di 20 minuti per "ricapitolare" l'MCU prima di Infinity War!

Il video è fan made e si intitola. Questo racconta gli ultimi decenni di sviluppo del franchise. È passato un decennio da quando i Marvel Studios hanno iniziato a produrre i loro film, quando uscì il primo Iron Man, nel 2008.

Ora, lo Studio ha costruito un vero e proprio impero cinematografico del valore di 14 miliardi di dollari e che, certamente, raggiungerà il suo culmine il prossimo mese, con l'uscita di Avengers: Infinity War. Il film, diretto da Joe e Anthony Russo e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, promette di mostrare i collegamenti di ogni trama delle pellicole MCU viste fino ad oggi. Questo preparerà il palcoscenico per il quarto film sui Vendicatori - ancora senza titolo -che arriverà al cinema il prossimo anno. A quel punto, i film dell'MCU saranno arrivati a 22!

Riunendo tutti - o quasi - i principali attori del franchise in un film epico, Avengers: Infinity War vedrà gli eroi più Forti della Terra combattere contro il Titano Pazzo, Thanos, il cattivo più spaventoso che l'MCU abbia mai visto. Thanos è stato introdotto per la prima volta in The Avengers, nel 2012, in una scena post-credit. Il team di creativi dietro la realizzazione di Infinity War è fiducioso che Thanos si dimostrerà degno dell'attesa. E, come il video MCU Supercut illustra, c'è molto di più nel film che "solo" Thanos.

La domanda che da il via al video è: in che modo esattamente l'MCU è arrivato fino a questo punto? Bene, i ragazzi di MCU Exchange hanno rilasciato un lungo "trailer" per le persone che vogliono un aggiornamento su tutto ciò che è successo nei 18 film MCU rilasciati finora. Considerando che una maratona cinematografica MCU in piena regola richiederebbe tra le 24 e le 48 ore, questo video di 20 minuti dovrebbe tornare utile per coloro che desiderano rivisitare il passato del franchise - ma non hanno il tempo di mettersi a guardare tutti e 18 i film, prima che esca Infinity War.

Date un'occhiata al palyer e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers Infinity War, arriva al cinema il 25 aprile!