MCU, una star di The Boys si candida come nuovo Wolverine

Continua il toto-Wolverine per la nuova era degli X-Men targata Marvel Cinematic Universe, e sebbene ci voglia ancora un po' perché i veri casting abbiano inizio, il web, i giornalisti e gli stessi attori non si tirano indietro nel fare nomi... Come questo attore di The Boys.

Non è la prima volta che il suo nome viene associato al personaggio, ma in quest'occasione è proprio Anthony Starr a indicare la volontà di interpretare, un giorno, il mutante con gli artigli di adamantio.

Intervistato dal sito Screen Geek, Starr ha così risposto alla domanda che gli chiedeva quale membro degli X-Men avrebbe voluto interpretare nel MCU se se ne fosse presentata l'opportunità: "Direi Wolverine. Certo, sarebbe un'eredità notevole da portare avanti, dopo Hugh Jackman che ha praticamente scolpito il personaggio, non è vero? Ma come dico sempre, mai dire mai".

E continua "Al momento però mi sto semplicemente godendo quel che stiamo facendo nello show. E ad essere onesti, Wolverine non indossa spandex, che è sicuramente aspetto negativo per me. Mi piace la sensazione di quei pantaloni così stretti, sapete? Se magari riuscissero a trovare dei jeans un po' più stretti... Potremmo provare dei pantaloni di pelle! O forse un completo attillato. Potrei essere tentato".

"Ma per ora sono contento così. Quel che sarà poi, sarà" ribadisce l'interprete di Homelander "Apprezzo molto i nostri fan. Abbiamo una fanbase davvero entusiasta e appassionata, e adoro le loro idee e il loro sostegno. Spero che apprezzeranno la seconda stagione di The Boys, e sono semplicemente estasiato del fatto che ce ne abbiano concessa una terza".

E voi, come vedreste Anthony Starr nei panni di Wolverine? Fateci sapere nei commenti.