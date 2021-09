MCU, la star di Parasite Park Seo-joon si unisce al franchise

Il Marvel Cinematic Universe guarda sempre più all'Asia: dopo l'esordio di Shang-Chi e l'accoglienza decisamente positiva riservata dai fan all'eroe interpretato da Simu Liu, infatti, un'altra star proveniente stavolta dalla Corea sta per entrare a far parte del franchise targato Disney. Un indizio: si tratta di un attore visto in Parasite.

Stiamo parlando di Park Seo-joon, che nel film premio Oscar di Bong Joon-ho dava volto a Min-hyuk, l'amico di famiglia grazie al quale i nostri protagonisti riuscivano a introdursi nella lussuosa villa della famiglia Park sotto le mentite spoglie di insegnanti, autisti e quant'altro.

Mentre anche Elijah Wood sogna il Marvel Cinematic Universe, dunque, l'attore classe 1988 avrebbe già lasciato la Corea per prender parte a The Marvels, il film nel quale assisteremo al ritorno della Captain Marvel di Brie Larson in compagnia delle new-entry Monica Rambeau e Ms. Marvel.

Non è ancora chiaro il ruolo che il nostro andrà a ricoprire all'interno del franchise, né se si tratterà di un'apparizione limitata al solo film con Brie Larson o di una collaborazione continuativa: quel che è certo è che, dopo il successo di Parasite, Hollywood è pronta ad accogliere Park Seo-joon a braccia aperte. A proposito di MCU, intanto, Kevin Feige non ha chiuso all'eventualità di un crossover con DC.