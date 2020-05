MCU e Sony al lavoro su Madame Web: lo Spider-Verse si amplia?

Buone nuove dalla Marvel e dal Sony-Verse, che dopo il guanto di sfida lanciato da Zack Snyder e dalla sua Justice League risponde a torno annunciando un nuovo film con protagonista uno degli alleati più potenti di Spidey: siete pronti per Madame Web?

Esatto! Il nuovo film, ancora in fase di sviluppo, stando ai primi indizi dovrebbe essere incentrato sul personaggio di Cassandra Webb, che nonostante la cecità è stata un prezioso asso nella manica di Peter Parker grazie ai suoi poteri psichici e da medium.

A dare notizia della pellicola è il portale Variety e a capo del progetto ci sarà la regista S.J. Clarkson, che in passato ha già collaborato all'universo Marvel dirigendo alcuni episodi di Defenders e Jessica Jones, ma che ha firmato (e filmato!) anche con altre importanti produzioni, come Orange is the New Black, Dexter, Dr. House e Ugly Betty.

Secondo il portale la Clarkson ha già firmato per lo sviluppo del primo film interamente dedicato ad una figura femminile del catalogo Marvel e Sony e nonostante non sia ancora certo il nome della protagonista, una fronte interna anticipa che ci sono numerosi indizi che suggerirebbero il nome di Madame Web, noto personaggio dei fumetti.

Già in passato si era vociferato di un progetto simile e incentrato su Spider-Woman, altro progetto attualmente in sviluppo, ed entrambi potrebbero ampliare a dismisura lo Spider-Verse di Tom Holland, creando anche importanti implicazioni per il futuro della Marvel e dei due franchise di cinecomic.