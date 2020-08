MCU, Shia LaBeouf è praticamente Wolverine nella strepitosa fanart di BossLogic

Anche oggi vi mostriamo un potenziale candidato per il ruolo di Wolverine nel MCU, almeno secondo il web, e anche secondo BossLogic (nonostante non fosse quella l'intenzione), l'autore di questa fanart davvero notevole.

Da Keanu Reeves a Scott Eastwood, da Daniel Radcliffe a Taron Egerton, passando anche per Tom Hardy, sono davvero tanti gli attori chiamati in causa quando si parla del volto che sostituirà Hugh Jackman come Wolverine nel MCU.

Ma è BossLogic oggi ad offrirci, anche se involontariamente, un altro contendente: Shia LaBeouf.

L'attore di Transformers e Honey Boy sarebbe, anche a detta di parecchi utenti che hanno commentato il post, perfetto per vestire i panni di Wolverine, e se la fanart che trovate anche in calce alla notizia può essere di una qualche indicazione, almeno a livello visivo, non possiamo che concordare. Non importa che inizialmente l'edit doveva ritrarre LaBeouf come Bobby Drake, ovvero l'Uomo Ghiaccio.

"Shia LaBeouf @thecampaignbook come Iceman... Ma in tutta onestà credo di aver appena disegnato

@RealHughJackman" scrive come caption del post, e in effetti...

E voi, che ne pensate? Come vedreste Shia Labeouf nel ruolo di Logan? O forse credete che sia più adatto come Uomo Ghiaccio/Bobby Drake? Fateci sapere nei commenti, e segnalateci le voltre alternative per entrambi i ruoli.