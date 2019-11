MCU: le serie Disney+ saranno essenziali per capire i prossimi film della saga

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato, in una recente intervista con Bloomberg, che le serie in arrivo su Disney+ saranno essenziali per comprendere anche il futuro al cinema del Marvel Cinematic Universe.

Stando a Bloomberg, "Se volete capire tutto quello che accadrà nei film Marvel, dice Feige, probabilmente dovrete abbonarvi a Disney+, perché gli eventi dei nuovi show contribuiranno a film come Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Scarlet Witcher sarà un personaggio chiave in quel film, e Feige fa notare che si collegherà anche Loki."

"Non sono sicuro di averlo rivelato prima" ha aggiunto Feige, che in effetti non si era sbilanciato su quanto accadrà nella serie con Tom Hiddlestone. "Ma lo fa."

I Marvel Studios hanno messo in chiaro che le serie targate Disney+ avranno grande spazio nel futuro del MCU quando, durante il Comic-Con di San Diego, hanno annunciato l'uscita di 5 show nel giro di un anno, e a cui bisogna aggiungere anche le confermate Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk in arrivo più avanti.

Insomma, sembra che l'abbonamento a Disney+ sarà indispensabile per seguire nella sua interezza una saga che, fino a questo momento, necessitava solamente dei biglietti per l'ingresso al cinema. Chiaramente questo si rifletterà anche in un aumento della quantità delle storie, con 8 titoli del MCU in arrivo nel solo 2021.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.