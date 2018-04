MCU: Sebastian Stan accetterebbe subito se gli proponessero un film sul Soldato d'Inverno!

Gli antieroi piacciono. Alcuni, perlomeno. E il Soldato d'Inverno dei Marvel Studios è uno di quelli che piace davvero tanto. Sarà per il suo essere vittima inconsapevole, o perché il personaggio è stato prima il braccio destro di Cap, fatto sta che la sua vicenda è appassionante.

Sebastian Stan interpreta il personaggio di Bucky Barnes dal 2010, quando apparve per la prima volta nell'MCU nei panni del migliore amico di Steve Rogers. Successivamente lo abbiamo visto in Captain America: The Winter Soldier, dove interpretava l'assassino dell'Hydra congelato e brainwashato, senza ricordi di ciò che era stato in passato.

Grazie all'aiuto del suo migliore amico, Cap, Bucky è riuscito a riacquistare la sanità mentale in Wakanda e adesso lascerà i panni del Winter Soldier, per indossare quelli del suo sé rinnovato grazie ai Wakandiani: adesso è White Wolf.

Tuttavia, se mai la Marvel avesse in mente di sviluppare un film sulla vicenda del Soldato d'inverno, il suo interprete, Sebastian Stan, di certo non direbbe di no all'eventualità di raccontarne in dettaglio la travagliata storia. Ecco cosa ha dichiarato l'attore durante un'intervista con Variety:

"Ogni volta che interpreti il ​​personaggio impari qualcosa di nuovo e vuoi tornare indietro e farlo ancora. Quindi, ovviamente, se fosse per esplorare qualche meandro del suo passato, ad esempio, che non abbiamo visto, sarei al 100% favorevole ad entrare nel progetto."

E di certo sarebbe bellissimo vedere il rapporto che aveva, per esempio, con la Vedova Nera. Sarebbero moltissimi i momenti che si potrebbero esplorare, facendo riferimento alle run a fumetti. Del resto fu lui a istruire la giovane Natasha Romanova nella Red Room, e sempre lui fu l'amante (nonché il vero amore), della bella spia, interpretata da Scarlet Johansson nell'MCU... Volendo, se ne potrebbero tirare fuori innumerevoli, di storie. A voi cosa piacerebbe vedere?

Per adesso accontentiamoci di rivedere il personaggio in Avengers: Infinity War, la cui sinossi recita: "mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."