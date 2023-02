MCU scadente? Non per Jonathan Majors, che si è sentito 'davvero figo'

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è ora al cinema, e Jonathan Majors, interprete del terribile Kang il Conquistatore - o almeno di una delle sue tantissime versioni, - ha espresso opinioni personali sulla Marvel e sul mondo della recitazione più in generale.

"Penso che le persone ti trattino nel modo in cui ti lasci che ti trattino" ha dichiarato l'attore in un'intervista a Vanity Fair. "Sono una persona riservata. Tengo lo sguardo basso. È una scelta di lavoro, di come intraprendi quello che fai. Non disturbo nessuno, non ho alcun interesse per le infinite stupidaggini del settore. Per dire, già a mezzanotte sono a letto". Un temperamento simile si riscontra anche nelle parole di Michael B. Jordan di Creed III, che si confida sui "guai con le donne" insieme a Jonathan Majors.

Riguardo a tutte le perplessità del mondo del cinema sulla qualità delle pellicole Marvel, Majors ha le idee molto chiare: "Lo trovo divertente. Ancora oggi ci sono quei dibattiti nelle scuole di recitazione. Dicono sempre: 'Questa è recitazione? E quest'altra, invece? È sempre recitazione? Personalmente, ho visto tutti i film [Marvel] e non avrei mai pensato che sarei stato scelto per partecipare a uno di essi. Be', sai cosa ne penso al riguardo? Non mi hanno mai chiesto di cambiare il mio approccio alla recitazione, nonostante avevo il timore che lo facessero. Voglio dire, il momento in cui ho visto per la prima volta il poster del film è stato uno dei pochi in cui ho pensato: 'Santo cielo, questo non può essere vero'. Mi sentivo davvero figo".

Malelingue a parte, la sua interpretazione nei panni di Kang è stata davvero eccellente. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.