MCU, Sam Wilson diventa Captain America nelle nuove fan art

Chi segue l'universo Marvel cartaceo lo sa: le identità degli Avengers sono cambiate spesso e volentieri grazie a passaggi di testimone tutt'altro che rari tra un personaggio e un altro. L'impressione è che anche il Marvel Cinematic Universe voglia seguire questa strada.

Il finale di Avengers: Endgame, in tal senso, è piuttosto palese. Il film si conclude con Steve Rogers che, tornato finalmente nel passato a godersi una vita serena con Peggy, incontra di nuovo i suoi amici una volta invecchiato e passa il testimone a Sam Wilson, consegnandogli lo scudo.

Certo, è tutto da vedere: i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e non sono mancate le voci che avrebbero voluto Bucky Barnes prendere il ruolo che fu del suo amico. La cosa più probabile, comunque, è che il ruolo di prossimo Captain America tocchi all'attuale Falcon, interpretato da Anthony Mackie. I fan, a questo punto, hanno cominciato a scatenarsi postando online varie fan art in cui Sam appare proprio nei panni del primo Vendicatore. Che ne dite, risulta credibile?

I fan del Marvel Cinematic Universe, comunque, non vogliono saperne di stare con le mani in mano tra un film e l'altro. Recentemente ha cominciato a girare in rete un video fan made in cui vediamo l'Iron Man di Robert Downey Jr. combattere contro il Batman di Ben Affleck. Fervente attività anche sul fronte teorie: l'ultima riguarda l'inserimento dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe e porta avanti l'ipotesi che possa essere Scarlet Witch a crearli.