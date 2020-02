MCU: un rumor anticipa il possibile ritorno di Crossbones

A qualche mese dall'inizio della Fase 4 continuano a susseguirsi nuovi rumor sui personaggi che appariranno nei prossimi titoli del MCU, dal possibile debutto di Rick Jones alla presenza di Trickshot nella serie su Hawkeye.

Stando a un nuovo report di MCU Cosmic, però, nel futuro dell'Universo Marvel potrebbe fare ritorno anche un volto noto della ormai conclusa Infinity Saga: stiamo parlando di Brock Rumblow aka Crossbones, il personaggio interpretato da Frank Grillo.

Apparso per la prima volta in Captain America: The Winter Soldier, Rumblow ha poi indossato il costume di Crossbones durante l'inizio di Captain America: Civil War, dove è stato fatto esplodere accidentalmente da Wanda durante una missione degli Avengers. Il personaggio è poi tornato in uno dei "passati" di Avengers: Endgame, quello ambientato nella New York del 2012, ma in seguito non abbiamo più avuto sue notizie.

Ora, secondo il sito, i Marvel Studios starebbero lavorando per riportare indietro Crossbones in uno dei prossimi progetti. Visto che il personaggio a meno di sorprese non apparirà nella timeline principale, è possibile che si tratti di un titolo legato al Multiverso come Doctor Strange 2 o addirittura Loki, serie che sappiamo essere ambientata proprio dopo gli eventi della New York del 2012 che sono stati alterati dalla fuga del Dio dell'Inganno.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, a proposito di MCU e Multiverso, vi ricordiamo che Sam Raimi è entrato in trattative per dirigere Doctor Strange 2.