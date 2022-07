MCU, rivelati i titoli di tutta la Fase 5? Avengers 5 e 6 diventano Secret Wars!

Ormai manca solo la conferma di domani, perché l'indiscrezione riguarderebbe la registrazione legale di cinque nuovi marchi presso il Marvel Cinematic Universe. Apparterrebbero tutti alla Fase 5 e oltre a tre progetti altrettanto esplosivi, i due più incredibili sarebbe la prossima doppietta di Avengers: Secret Wars dei Russo è realtà?

Proprio in questi minuti si stanno susseguendo febbrilmente gli annunci ufficiali dal panel dell’animazione dei Marvel Studios al SDCC, che includono fra le altre notizie entusiasmanti per titoli come I Am Groot, What if...?, Spider-Man: Freshman Year e X-Men: ’97. Ma nella giornata di domani si terrà il secondo appuntamento, forse più atteso, per quanto riguarda i live-action e quindi (molto probabilmente) tutto il futuro della Fase 5 su grande schermo. Ma ovviamente, gli annunci di domani richiedono dei passaggi legali preventivi, che sarebbero emersi via Reddit in anticipo.

Avengers: Secret Wars, Avengers: The Kang Dynasty, Captain America: New World Order, Multiverse Saga e Thunderbolts. Sarebbero questi i marchi intellettuali depositati presso Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea per numerose categorie, tra cui la produzione cinematografica. Il titolare dei marchi non è al momento visibile, ma il depositante è un nome familiare. Mitscherlich, uno studio legale, ha collaborato con la Disney in passato, assistendo in particolare con i brevetti di produzione cinematografica. Ovviamente, la data del deposito che anticipa di un solo giorno il panel di domani è indizio più che eloquente.

La Multiverse Saga è sicuramente il titolo più oscuro ma potrebbe fare riferimento al terzo capitolo di Doctor Strange, mentre non stupisce troppo il già vociferato Thunderbolts e aggiunge un’informazione in più, sempre gradita, il titolo di Captain America 4 molto atteso al SDCC. A sconvolgere, letteralmente, sono invece i possibili sequel di Avengers, soprattutto perché Kevin Feige aveva detto che non se ne sarebbe parlato per un po’. Ora, finalmente, a giudicare dai titoli, potrebbero capitalizzare la figura di Kang ma non prima di aver dato vita al gigantesco crossover di Secret Wars, che se diventasse realtà verrebbe quasi sicuramente affidato ai Fratelli Russo già dietro Infinity War ed Endgame. I fan lo vogliono; loro lo sognano e ne stanno parlando da giorni; il panel di domani, si spera, ce lo consegnerà ufficialmente.