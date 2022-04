MCU, un regista veterano spiega finalmente perché Kevin Feige vuole tanto umorismo

Brevettato, reiterato, ormai un marchio di fabbrica. L'estremo umorismo è un elemento di cui i film del Marvel Cinematic Universe non possono più fare a meno. Odiato da alcuni, amato da molti altri e finalmente spiegato da uno dei registi più importanti di tutto l'universo cinematico. Ecco spiegata l'ossessione di Kevin Feige.

È appena iniziata la folle corsa del Marvel Cinematic Universe alla conquista dei grandi e piccoli schermi nel corso del 2022. Molte di più di quanto ci si aspettasse, le serie MCU che vedremo nel 2022. E nel frattempo ci si prepara al debutto, il 6 maggio, dei numerosissimi universi alternativi di Doctor Strange 2, che dovrebbe portare con sé anche la prima riunificazione fra X Men e MCU dopo l’acquisizione del pacchetto Fox da parte di Disney. Questo vuol dire nuovi eroi, nuovi epici scontri, ma soprattutto una mole non indifferente di risate distribuite con generosità.

Di tutte le produzioni che, negli anni, hanno provato a connotare con toni da commedia e umoristici dei blockbuster non necessariamente appartenenti al genere, quanto piuttosto al drammatico o all’action, i Marvel Studios sono quelli che ci sono riusciti più di chiunque altro. Per alcuni è un bene, come il Samuel L. Jackson che pur amando i fumetti DC ha spiegato perché preferisce di gran lunga il MCU. Per altri invece, se non un male, un ingrediente da usare con maggior accortezza, per non rischiare di divertire a tutti i costi quando a scaturire potrebbero essere altre emozioni: questa, per esempio, una delle poche lamentele che gli spettatori hanno potuto allegare a Spider Man No Way Home.

Ma è stato Joe Russo, storico regista assieme al fratello Anthony di giganti del botteghino e dell’universo cinematico come Captain America: The Winter Solider, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, a spiegare il perché dell’ossessione di Kevin Feige: “L’ingrediente segreto della Marvel è che a Kevin piace che i film siano divertenti, giusto? E l'intrattenimento in genere implica l'umorismo: penso che Kevin sia molto bravo nel testare i film e penso che gli piaccia assistere alle proiezioni di prova e ascoltare la risposta del pubblico. Così può farsi un’idea: 'Ok, ogni 2 minuti ridono’. Questo è un metro molto importante per lui di valutare come andrà il film".

Russo ha anche spiegato che è stata proprio la sua formazione pregressa nella sitcom – i due fratelli vengono da Community – a influenzare ulteriormente Feige: “Kevin ha visto una combinazione di apprezzamento per l'azione, ma anche per l'umorismo. Community aveva in molti modi un tono molto simile ai film Marvel: leggermente più complesso dal punto di vista umoristico, ma molto simile nel tono, e penso che l'abbia visto e apprezzato". La Fase 4 promette però anche deviazioni inedite nell’horror, come dimostrano i nuovi episodi di Moon Knight, definita da Feige il prodotto più brutale di tutto il MCU. Nonostante, anche in questo caso, Oscar Isaac abbia anticipato un happy ending per Moon Knight. Voi che ne pensate di questo elemento ricorrente? Ne vorreste di meno? Ditecelo nei commenti!