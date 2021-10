MCU, Rami Malek vorrebbe interpretare un personaggio Marvel mai visto sullo schermo

Aggiungete pure il Premio Oscar Rami Malek alla lista di attori che entrerebbero volentieri nel MCU. Il villain di No Time To Die ha infatti recentemente rivelato di avere già in mente un personaggio che potrebbe interpretare in un film Marvel.

Rahul Kohli di Midnight Mass vorrebbe entrare nel MCU; l'attrice di Transformers Megan Fox Transformers vorrebbe un ruolo in Marvel o in DC; e ora anche Rami Malek entra nel club "MCU? Sì, grazie".

L'attore di Bohemian Rhapsody e No Time To Die è stato intervistato da Heroic Hollywood in occasione dell'uscita dell'ultimo film di Bond, e il sito non ha potuto fare a meno di chiedere se nel suo futuro vedesse anche un cinecomic Marvel

"Voglio dire, non c'è mai un mondo in cui non pensi 'Perché no? Perché non provare a passare al livello successivo in un film di un franchise?'" è stata la risposta di Malek, che ha poi aggiunto con entusiasmo "Questo è il mio franchise preferito. E non ho il timore di dirlo ad alta voce perché è così. È una mia verità, ma sì, i film Marvel... Ovviamente sono sempre interessato, se riusciamo a trovare dei nuovi personaggi, qualcosa che non abbiamo ancora visto".

"Ci sono un sacco di personaggi che credo meritino una storia tutta loro, e ne ho trovato uno, sì. Sarei sicuramente interessato, senza dubbio" ha affermato infine.

Chissà di che personaggio si tratterà mai?

E voi, in che ruolo inedito sul piccolo e grande schermo vedreste bene Rami Malek? Fateci sapere nei commenti.