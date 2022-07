MCU: i fratelli Russo torneranno mai a dirigere un film? Non tanto presto, ecco perchè!

Quando torneranno i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, a dirigere un altro film nel MCU?. Il duo ha lavorato per la prima volta ad una pellicola dei Marvel Studios nel 2014, con Captain America: The Winter Soldier, film rimasto ancora oggi nel cuore di molti fan.

Il loro secondo progetto è stato invece Captain America: Civil War del 2016, grande successo di pubblico e critica, che ha guadagnato oltre 1,153 miliardi di dollari al botteghino.

Tuttavia, è stato con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame che i Russo hanno lasciato il segno più importante nel MCU. I film concludono la storia di molti dei Vendicatori introdotti per la prima volta nella Fase 1 del MCU, in particolare quella Tony Stark/Iron Man di Robert Downey Jr. e di Steve Rogers/Capitan America di Chris Evans. Sebbene da allora sia stato superato da Avatar, Avengers: Endgame ha mantenuto per breve tempo il primo posto come film con il maggior incasso di tutti i tempi.

In una nuova intervista fatta con Screen Rant, in occasione dell'uscita del film Netflix The Grey Man, Anthony e Joe Russo hanno rivelato che, sebbene siano aperti a tornare al MCU in futuro, il loro ritorno non arriverà prossimamente a causa di altri impegni lavorativi.

"Adoriamo la Marvel. Il tempo passato con loro è stato tra i migliori della nostra carriera. Amiamo tutti lì e abbiamo collaborato così tanto con loro. Ma non abbiamo niente in programma. Abbiamo le mani occupate in questo momento su quello che stiamo facendo qui. Entro la fine dell'anno entreremo invece in produzione di un nuovo film che è stato scritto anche da Markus e McFeely chiamato The Electric State. Siamo un po' in quella zona".

Per concludere, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul 2022 del Marvel Cinematic Universe.