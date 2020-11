Avengers, ecco quando Iron Man ha scoperto l'esistenza delle Gemme dell'Infinito

L'esistenza delle Gemme dell'Infinito nel Marvel Cinematic Universe è stata svelata già nella Fase 1, con le Gemme della Mente e dello Spazio che hanno svolto un ruolo centrale in The Avengers, ma i protagonisti hanno compreso la loro importanza solo diverso tempo più tardi.

Uno di questi è Iron Man, che a quanto pare è venuto a conoscenza di questi oggetti nel loro insieme dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron. All'interno di 'The Wakanda Files: A Technologica Exploration of the Avengers and Beyond', nuovo libro contenente una serie di documenti e note accumulati da Shuri, è infatti presente un estratto dal diario personale di Tony Stark che conferma questo scenario:

"Aspetta. Non ho ancora parlato della cosa più importante. Thor ha menzionato l'esistenza di sei "Gemme dell'Infinito" all'interno di un vortice che ha portato alla distruzione della Terra. E una di esse si trova apparentemente sulla fronte di Visione. Possiamo parlare di questo per un attimo? Gemme dell'Infinito?"

Sempre grazie a The Wakanda Files, lo ricordiamo, sono stati rivelati dei nuovi dettagli sul piano malefico di Arnim Zola. Purtroppo al momento il libro è disponibile solamente in lingue inglese, e non ci sono novità sull'eventuale pubblicazione in Italia.

Per altre notizie dal mondo Marvel, vi rimandiamo al nuovo sguardo a Gli Eterni.