MCU, ecco fino a quando si estendono i piani per i prossimi film Marvel

Nel corso della sua intervista fiume concessa a Collider, Kevin Feige ha parlato ampiamente di quanto a lungo si estendono gli attuali piani dei Marvel Studios per la loro programmazione cinematografica e televisiva futura. Ci sono piani che dureranno per anni, anche se non tutto è attualmente scritto nero su bianco e qualcosa potrebbe cambiare.

Feige ha spiegato che di norma quando ai Marvel Studios programmano le loro fasi cinematografiche queste vanno a coprire un arco di tempo in termini di produzione di circa cinque o sei anni, ma in quest'ultimo caso - ovvero per il procedere della Fase 4 - questi piani potrebbero andare ancora oltre e spingersi più in là.

"Questo varia di caso in caso, ma si è sempre trattato di un periodo di 5 o 6 anni rispetto a quello che annunciavamo, quindi tutto il tempo che ci serve". Questo vuole dire che attualmente ci sono piani stabiliti per film e show targati Marvel Studios almeno fino al 2026, oppure questi piani possono estendersi anche fino al 2028 o 2029 se teniamo conto dei piani già annunciati. Sappiamo che fino al 2023 arriveremo a Guardiani della Galassia Vol.3 nonostante non ci sia ancora una data d'uscita certa, e che dopo verranno i film Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Fantastic Four, gli unici due film annunciati per dopo il 2023.

Staremo a vedere quindi se alla fine di quest'anno, quando tutti gli show Disney+ della Marvel saranno diffusi sulla piattaforma, verrà comunicata la data d'uscita di altri progetti.

Intanto, Feige ha parlato anche dei piani per Black Panther 2 dopo la scomparsa di Chadwick Boseman e dell'uscita confermata al cinema di Black Widow. WandaVision esordirà con due episodi il 15 gennaio prossimo su Disney+.