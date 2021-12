MCU, qual è il miglior film dei Marvel Studios? Winter Soldier e Ragnarok in tendenza

Fine dell'anno solitamente vuol dire anche tempo di classifiche, e in un 2021 in cui abbiamo avuto ben 4 film del MCU, come si può non tornare a parlare dei migliori film prodotti dai Marvel Studios? Vediamo cosa dice Twitter in merito, e perché Winter Soldier e Ragnarok sono finiti tra le tendenze.

Più film sfornano i Marvel Studios, più acceso ovviamente si fa il dibattito su quale sia il capolavoro di casa, quale dei lungometraggi prodotti finora è degno di essere incornato il Miglior Film del MCU.

E con il finire dell'anno e l'arrivo di Spider-Man: No Way Home al cinema, questo è senz'altro un momento propizio per fare classifiche (avete già visto quella delle più acclamate serie dei Marvel Studios?) e dire la propria in materia, come d'altronde stanno facendo nelle ultime ore diversi utenti su Twitter.

Sembra infatti che sia in corso una piccola sfida nella sfida, con Captain America: The Winter Soldier e Thor: Ragnarok al centro dell'attenzione... E dei trend topic.

"Adoro quando Thor: Ragnarok è in tendenza *Credo nella supremazia di Thor: Ragnarok*" scrive qualcuno.

"Non per essere drammatico o cosa, ma Captain America: The Winter Soldier mi ha cambiato la vita e ha fatto di me la persona che sono ora. È decisamente cinema" afferma qualcun altro, facendo probabilmente riferimento alla polemica sui cinecomic a cui diede il via Martin Scorsese.

"Ma che state dicendo, Thor: Ragnarok è il film migliore!" si lamenta un utente, ricondividendo un post che metteva il film tra i peggiori dei Marvel Studios.

"The Winter Soldier e Thor: Ragnarok sono letteralmente i migliori film Marvel, che diavolo dite?" commenta un altro utente, retwittando lo stesso post.

Voi cosa ne pensate? Quale di questi due film preferite, e quale pellicola reputate la migliore tra tutte quelle del MCU? Fateci sapere nei commenti.