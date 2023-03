MCU, la produttrice Victoria Alonso lascia i Marvel Studios dopo 17 anni

Victoria Alonso è sempre stata una figura chiave nella gerarchia dei Marvel Studios. Insieme a Kevin Feige e Louis Esposito è stata il burattinaio che ha mosso la grande macchina MCU negli ultimi anni e il suo abbandono potrebbe essere un duro colpo per la casa di produzione.

Non sono chiari i motivi per cui la produttrice ha deciso di lasciare la compagnia dopo ben 17 anni dal primo progetto realizzato. Nel 2021 la Alonso era stata promossa dai Marvel Studios a presidente della produzione fisica e della post-produzione, effetti visivi e produzione di progetti di animazione acquistando sempre più potere in un mondo dove per anni sono stati solo uomini a giocare. Il suo impegno e sostegno nella produzione di pellicole che mettessero al centro le donne (Captain Marvel è un esempio) e la sua spinta nell'ingaggio di giovani registe ha dato nuova vita ai Marvel Studios.

Insieme a Kevin Feige e Louis Esposito, rispettivamente presidente e vice-presidente della casa di produzione, è colei che è stata accreditata maggiormente tra i produttori conquistandosi un posto di rilievo nella gerarchia dei Marvel Studios. Un "divorzio" di questo tipo potrebbe essere causato da diversi motivi che possono andare dalle divergenze creative a motivazioni strettamente economiche. Nonostante la sua uscita di scena l'Alonso verrà annoverata come produttrice di Guardiani della Galassia Vol.3 e The Marvels oltre alle serie Secret Invasione, Echo, Ironheart e Aghata: Coven og Chaos.

Nel frattempo sono stati svelati i motivi dello slittamento di The Marvels che sembrano essere principalmente legati alla volontà della casa di produzione di migliorare la post-produzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!