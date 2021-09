MCU, ecco quale personaggio è morto ben tre volte nel corso di quest'anno

Far parte degli Avengers comporta i suoi rischi di cui, immaginiamo, tutti gli eroi dell'MCU sono ben consapevoli: anche loro avranno però un certo limite di sopportazione, limite che quest'anno sembrerebbe esser stato messo a dura prova nel caso di un personaggio decisamente sfortunato. Ma di chi stiamo parlando?

Il titolo di eroe più sfortunato del 2021 va al povero Visione: il personaggio interpretato da Paul Bettany è infatti morto per ben tre volte nel giro di pochi mesi, arrivando a cinque in totale se contiamo anche la sorte subita dal nostro in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

In questi giorni l'MCU (che Paul Schrader ha difeso dalle dure critiche di Martin Scorsese) ci ha infatti regalato ben due episodi di What If...? in cui vediamo il povero Visione soccombere, vale a dire il terzo episodio (nel quale assistiamo alla morte di gran parte della formazione originale degli Avengers) e il quinto, sbarcato su Disney+ proprio su queste ore.

Non solo: Visione è anche protagonista di una delle scene più strazianti di WandaVision, con il conto delle morti nell'arco di un solo anno che arriva quindi a tre. Speriamo che lo sfortunatissimo Avenger trovi finalmente un po' di pace nei prossimi mesi! Per qualcuno che ci lascia, comunque, c'è qualcuno che farebbe carte false per mettersi in gioco: Elijah Wood ha infatti confessato di sognare di entrare a far parte dell'MCU.